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Спорт

Нижегородский ХК "Торпедо" одержал победу над "Автомобилистом" со счётом 3:1

23 ноября 2018 10:53  [244] Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

Нижегородский ХК "Торпедо" одержал победу над "Автомобилистом" из Екатеринбурга со счётом 3:1. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Первый матч выездной серии нижегородцев завершился уверенной победой над лидером чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Как сообщается на сайте клуба, хозяева активно начали матч, но нижегородцы на 16-й минуте открыли счет точным ударом Юрия Сергиенко. В концовке первого периода "Автомобилист" сравнял счет - забил Стефан Да Коста. Во втором периоде "Торпедо" вышел вперёд с шайбой Эндрю Кейлофа. В начале заключительной трети Денис Баранцев реализовал большинство, после чего нижегородцы грамотно действовали от обороны и уверенно довели матч до победы.

Губернатор Нижегородской области поздравил "Торпедо" с победой. "Торпедо" удалось одержать очень важную победу, укрепив свое положение в турнирной таблице. Нижегородцам смогли в гостях справиться с лидером Восточной конференции. Впереди еще несколько сложных игр с важными соперниками. Хочется пожелать ребятам удачи!", - добавил Глеб Никитин.

В дальнейшем ХК "Торпедо" проведет еще три игры на выезде, а 1 декабря 2018 года в КРК "Нагорный" сыграет с минским "Динамо".

Подробности в репортаже телекомпании "Волга".

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