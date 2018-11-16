Последние новости рубрики Бизнес
23 ноября 2018 12:27  [151] НБД-Банк открыл кредитную линию на сумму 30 млн рублей Корпорации МСП
23 ноября 2018 11:49  [227] "Ростелеком" обеспечил видеонаблюдением 14 салонов в сети оптик "Катти Сарк"
23 ноября 2018 11:31  [544] Алексей Коваленко покидает пост гендиректора "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстове Нижегородской области
22 ноября 2018 19:05  [126] Центр, консультирующий предпринимателей, создадут в Нижнем Новгороде в 2019 году
22 ноября 2018 19:00  [1845] Магазин техники "М.Видео" открылся в ТЦ "Муравей" в Нижнем Новгороде
22 ноября 2018 14:22  [1502] Завод "Красное Сормово" построит еще четыре сухогруза RSD59 для "Пола Райз" из Петербурга
22 ноября 2018 13:16  [305] Альфа-Банк ввел для корпоративных клиентов возможность подтверждения мобильных платежей отпечатком пальца
22 ноября 2018 12:50  [1464] ВТБ в Нижнем Новгороде за 9 месяцев в 2,5 раза увеличил гарантийное обеспечение бизнеса региона
22 ноября 2018 12:23  [340] "Банк "Ассоциация" готов работать с АПК, но нужно решить проблему оценки кредитного учреждения", - Ольга Акулова
22 ноября 2018 12:06  [321] ЦСМ Росстандарта открыл в Нижнем Новгороде новый сервис по поверке счетчиков воды в режиме "единого окна"
Бизнес

Алексей Коваленко покидает пост гендиректора "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстове Нижегородской области

23 ноября 2018 11:31  [544] Бизнес

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Алексей Коваленко покидает пост гендиректора ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" (100% дочернее предприятие ПАО "ЛУКОЙЛ") в Кстове Нижегородской области. Об этом агентству сообщили в пресс-службе компании 23 ноября 2018 года.

Руководить предприятием вместо Коваленко с 1 декабря будет директор "Петротел-ЛУКОЙЛ" (Румыния) Андрей Богданов. Алексей Коваленко наоборот, возглавит румынское предприятие "Петротел-ЛУКОЙЛ".


СПРАВКА:

Алексей Коваленко родился в 1967 году. В 1992 году окончил Пермский политехнический институт по специальности "Химическая технология топлива и природных материалов".

С 1992 года работал оператором на установке каталитического риформинга ПО "Пермнефтеоргсинтез". Меньше чем за год был назначен начальником установки АВТ-1.

1996—1998 годы — главный технолог - начальник технического отдела комплекса глубокой переработки нефти "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез".
1998—1999 годы — заместитель главного технолога технического отдела ОАО "Нижегороднефтеоргсинтез".
1999—2005 годы — заместитель генерального директора по производству ОАО "Нижегороднефтеоргсинтез" ("ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез").
2005—2006 годы — заместитель генерального директора — начальник производства глубокой переработки нефти "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез".
2006—2011 годы — генеральный директор ПАО "ЛУКОЙЛ-Одесский НПЗ".

С 2011 года — генеральный директор ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез".

В 2012 году Алексей Коваленко был избран председателем Думы – главой местного самоуправления города Кстово.

В 2016 году Алексей Коваленко вошел в состав Заксобрания Нижегородской области VI созыва (2016-2021 г.г.).

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph