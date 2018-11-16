Алексей Коваленко покидает пост гендиректора "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстове Нижегородской области

Алексей Коваленко покидает пост гендиректора ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" (100% дочернее предприятие ПАО "ЛУКОЙЛ") в Кстове Нижегородской области. Об этом агентству сообщили в пресс-службе компании 23 ноября 2018 года.
Руководить предприятием вместо Коваленко с 1 декабря будет директор "Петротел-ЛУКОЙЛ" (Румыния) Андрей Богданов. Алексей Коваленко наоборот, возглавит румынское предприятие "Петротел-ЛУКОЙЛ".
СПРАВКА:
Алексей Коваленко родился в 1967 году. В 1992 году окончил Пермский политехнический институт по специальности "Химическая технология топлива и природных материалов".
С 1992 года работал оператором на установке каталитического риформинга ПО "Пермнефтеоргсинтез". Меньше чем за год был назначен начальником установки АВТ-1.
1996—1998 годы — главный технолог - начальник технического отдела комплекса глубокой переработки нефти "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез".
1998—1999 годы — заместитель главного технолога технического отдела ОАО "Нижегороднефтеоргсинтез".
1999—2005 годы — заместитель генерального директора по производству ОАО "Нижегороднефтеоргсинтез" ("ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез").
2005—2006 годы — заместитель генерального директора — начальник производства глубокой переработки нефти "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез".
2006—2011 годы — генеральный директор ПАО "ЛУКОЙЛ-Одесский НПЗ".
С 2011 года — генеральный директор ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез".
В 2012 году Алексей Коваленко был избран председателем Думы – главой местного самоуправления города Кстово.
В 2016 году Алексей Коваленко вошел в состав Заксобрания Нижегородской области VI созыва (2016-2021 г.г.).
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