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Бизнес

"Ростелеком" обеспечил видеонаблюдением 14 салонов в сети оптик "Катти Сарк"

23 ноября 2018 11:49  [227] Бизнес

"Ростелеком" обеспечил видеонаблюдением 14 салонов в сети оптик "Катти Сарк" в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба компании 23 ноября 2018 года.

Сервис поможет контролировать качество обслуживания и безопасность посетителей и персонала в 14 салонах в Нижнем Новгороде, Богородске, Городце, Павлове и других населенных пунктах области.

"Наши оптики находятся в разных городах. Очень важно, чтобы уровень обслуживания клиентов везде был одинаково высоким. С "Видеонаблюдением" я вижу, что происходит в каждом из салонов онлайн: открылся ли он вовремя, соблюдают ли сотрудники единые стандарты работы и как они взаимодействуют с посетителями. Кроме того, сервис позволяет обеспечивать безопасность в оптиках", – рассказал руководитель сети оптик "Катти Сарк" Наиль Сафин.

Отмечается, что камеры фиксируют движение, распознают лица и объекты. Предприниматели могут просматривать трансляцию с устройств в онлайн-режиме с компьютера или смартфона в любом месте, где есть интернет. Услуга помогает наблюдать за территорией, предотвращать хищения, анализировать поведение сотрудников и посетителей и разбирать конфликтные ситуации.

"“Видеонаблюдение” – эффективный многофункциональный инструмент для бизнеса, который позволяет клиентам удаленно решать массу задач: от контроля трудовой дисциплины до обеспечения сохранности товаров на складе. В зависимости от потребностей можно оперативно менять сценарии работы камер. Видеозаписи хранятся в надежном облаке "Ростелекома", а потому дополнительных затрат на развертывание серверов не требуется", – подчеркнула заместитель директора по работе с корпоративным и государственным сегментами МРФ "Волга" ПАО "Ростелеком" Екатерина Соболева.

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