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Бизнес

НБД-Банк открыл кредитную линию на сумму 30 млн рублей Корпорации МСП

23 ноября 2018 12:27  [151] Бизнес

НБД-Банк открыл кредитную линию на сумму 30 млн рублей Корпорации МСП. Об этом сообщает пресс-служба банка 23 ноября 2018 года.

Как сообщается в пресс-релизе, Корпорация МСП является одним из ведущих отечественных производителей чистых сортов перекиси водорода и широкого спектра различных химических продуктов. "Средства направлены на приобретение современного оборудования, что позволит увечить объем выпуска продукции, повысить эффективность работы и обеспечить дальнейшее устойчивое развитие производства", - говорится в сообщении.

По словам начальника управления корпоративных финансов и клиентов ПАО "НБД-Банк" Евгения Максакова, с начала 2018 года субъекты малого и среднего предпринимательства Нижегородской области получили финансовую поддержку Корпорации МСП в объеме 6,4 млрд рублей, что позволило предпринимателям региона привлечь средства на сумму 8 млрд рублей.

Напомним, ПАО "НБД-Банк" с 2016 года входит в список организаций, аккредитованных Корпорацией МСП для работы по программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства. Данная программа позволяет представителям малого и среднего бизнеса получать финансирование по льготной ставке. Кредитные средства на специальных условиях предоставляются компаниям, работающим в сферах сельского хозяйства, обрабатывающего производства, энергетики, строительства, туристической деятельности, транспорта и связи, а также в тех отраслях экономики, которые реализуют приоритетные направления развития науки, технологий и техники.

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