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Культура и отдых

Встреча с режиссером Катей Магуськиной пройдет в нижегородском Арсенале 30 ноября

23 ноября 2018 12:32  [223] Культура и отдых

Фото: Нижегородский Арсенал

Встреча с режиссером Катей Магуськиной и показ фрагментов документального фильма "Что значит имя..." пройдет в нижегородском Арсенале 30 ноября 2018 года. Об этом сообщили в Волго-Вятском филиале ГЦСИ в составе РОСИЗО.

Фильм "Что значит имя..." — это документация большого инклюзивного проекта "Клуб Вместе", который действовал в Арсенале ровно год с декабря 2017 по ноябрь 2018.

"Этот фильм — рассуждение о понятии нормы в современном обществе, о том, что такое любовь и ответственность. Этот фильм о том, как мы все похожи и какие мы разные, и как это обычно бывает в документальных фильмах — этот фильм обо мне", - рассказала Катя Магуськина.

"Фильм снимался полгода. Мы отсняли больше 100 часов материала, и было очень трудно выбирать. 50 минут, которые получились в итоге — это огромная работа. У меня была отличная команда, чудесные операторы и мне невероятно повезло с музыкой. Благодаря подсказке Ивана Бушуева (МАСМ), я смогла связаться с композитором Петером Аблингером, который разрешил использовать в фильме его музыку", - добавила она.

СПРАВКА:

Клуб "Вместе" — совместный проект Фонда "Культурная столица Поволжья" и Волго-Вятского филиала ГЦСИ в составе РОСИЗО — создан с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества.

Совместно с НРООООИ "Новые возможности" и Клинической психиатрической больницей № 1 г. Нижнего Новгорода в течение всего года сотрудники Арсенала взаимодействовали с людьми с ментальными расстройствами. При таких нарушениях человек утрачивает способность к общению и социальному взаимодействию, теряет веру в свои силы. Клуб "Вместе" призван помочь людям с ментальными расстройствами вернуть личную и социальную значимость с помощью искусства. На площадке Арсенала работали творческие мастерские: художественная, театральная, танцевальная, — которые объединяли людей с общими творческими интересами. Совместная работа с художниками, режиссером, хореографом расширили круг общения участников, позволили им стать творцами, наполнили их жизнь новыми смыслами.

Встреча пройдет по адресу: Кремль, корпус 6, киноконцертный зал. Вход свободный.

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