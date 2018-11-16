Следователи разыскивают мужчину на красном велосипеде в Богородске Нижегородской области Происшествия

фото разыскиваемого мужчины Фото: СУ СК РФ по Нижегородской области

Следственное управление СК РФ по Нижегородской области обращается к жителям Богородского района и других районов региона с просьбой сообщить информацию о разыскиваемом мужчине. Обращение опубликовано на сайте областного СУ СК РФ 23 ноября 2018 года.

"Следственным органам срочно нужна Ваша помощь. Помогите найти человека. Кто знает или видел этого мужчину, который мог передвигаться на велосипеде, просьба сообщить по телефонам: 8-920-069-51-80 и 8-920-069-50-20", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следствие гарантирует анонимность всем обратившимся, а также вознаграждение.

Напомним, что в августе 2018 года в Богородском районе пропала 9-летняя Маша Люлина. Сообщается, что 20 августа 2018 около 11 часов дня она ушла гулять на ул. Комсомольской в Богородске и не вернулась. По факту пропажи девочки было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что с 1 августа в Нижегородской области продолжаются поиски 13-летней Маши Ложкаревой, пропавшей в Кстовском районе. За информацию о местонахождении девочки было объявлено вознаграждение в размере 500 тысяч рублей.

(на фото внизу: велосипед разыскиваемого мужчины)