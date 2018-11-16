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Спорт

Награждение победителей турниров фехтовальщиков состоялось в Нижегородской области

23 ноября 2018 13:27  [174] Спорт
Олег Лавричев награждает Кирилла Тюлюкова

Олег Лавричев награждает Кирилла Тюлюкова

Фото: пресс-служба АПЗ

Награждение победителей турниров фехтовальщиков состоялось в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина", генеральный директор которого - Олег Лавричев, является председателем Спортивной федерации фехтования Нижегородской области (СФФ НО).

Награды вручили Олег Лавричев и министр спорта региона Сергей Панов. Встреча состоялась в Центре спортивной подготовки в Нижнем Новгороде.

"Как обычно, те, кто продемонстрировал успешный результат на различных турнирах, будут отмечены за хорошую работу и выступления на соревнованиях. Средства на премии выделены непосредственно Спортивной Федерацией фехтования Нижегородской области", - сказал Олег Лавричев.

"Надеюсь, что в будущем станет больше спортсменов, получающих поощрения. Старайтесь и впредь показывайте те результаты, на которые мы рассчитываем. Нам есть к чему стремиться. Есть база, от которой можно оттолкнуться, есть люди - спортсмены и тренеры, которые готовы работать над достижением еще более высоких результатов", - добавил он.

Исполнительный директор СФФ НО Вадим Карпычев сообщил, что в спортивном сезоне 2017-2018 гг. на территории Нижегородской области прошло четыре крупных турнира. В списочный состав сборной страны вошли семь спортсменов Нижегородской области, двое из которых – арзамасцы (Кирилл Тюлюков и Сергей Кочешков). Всего завоевано более 70 медалей. Также показали отличные результаты 11 воспитанников СК "Знамя" АО "АПЗ".

Всего в этот день награды получили более 50 спортсменов и наставников юных фехтовальщиков. Сергей Панов поблагодарил Олега Лавричева за работу, которую он проводит в региональной федерации фехтования. Потом он обратился с речью к фехтовальщикам.

"То, как Олег Вениаминович любит этот вид спорта, передается и вам, поэтому вы стали хорошими спортсменами. Надеюсь, в скором времени в ваших рядах появятся и олимпийские чемпионы, к этому надо стремиться. Энергия и эмоциональный заряд, которые есть у вашего председателя, должны подпитываться опытом. Этот симбиоз сил, энергии, желания побеждать должны сделать фехтование ведущим видом спорта в нашей области, с моей стороны вы найдете поддержку", - сказал министр спорта.

В свою очередь Олег Лавричев вручил Сергею Панову Благодарственное письмо за совместную работу.

Спортсменов в этот день наградили благодарственными письмами и денежными премиями. Отмечены и их тренеры Вадим Карпычев и Александр Фомичёв. Церемонию награждения провели Олег Лавричев и Сергей Панов.

Удостоверение мастера спорта России и денежную премию, благодарственное письмо за успешное выступление на международных и всероссийских соревнованиях получил воспитанник СК "Знамя" Кирилл Тюлюков. В составе сборной России на первенстве Европы в личных соревнованиях он завоевал пятое место и перетертое - в командных. На первенстве мира саблист показал наилучший результат из всех российских спортсменов. В новом сезоне Кирилл Тюлюков идет первым в российском рейтинге среди юниоров до 21 года. Также он является победителем Всероссийского турнира сильнейших фехтовальщиков Санкт-Петербурга и Москвы, серебряным призером этапа Кубка мира. Его тренеры - мастера спорта России Вадим Карпычев и Николай Хозин - также отмечены благодарственными письмами.
Наталья Глазунова.

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