Вещание второго мультиплекса на 15 радиотелевизионных станциях стартовало в Нижегородской области 22 ноября Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

РТРС запустил вещание второго мультиплекса цифрового эфирного телевидения (ЦЭТВ) на 15 радиотелевизионных станциях в Нижегородской области с 22 ноября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.



Согласно информации, трансляция второго мультиплекса началась на 15 радиотелевизионных станциях: РТС "Лукоянов", "Перевоз", "Большое Мурашкино", "Белогорка" (Воротынский район), "Сергач", "Белозерово" (Дальнеконстантиновский район), "Лысково", "Сеченово", "Голошубиха" (Кстовский район), "Большое Болдино", "Баронский" (Гагинский район), "Починки", "Спасское", "Княгинино" и "Первомайск".

Торжественное включение второго пакета цифровых программ прошло в Лукоянове в рамках "Цифровой мобилизации" - совместного проекта правительства области, Нижегородского филиала РТРС и ГТРК "Нижний Новгород", направленного на информирование жителей региона о переходе с аналогового на цифровое эфирное вещание.

Как сообщается в пресс-релизе, до перехода на цифровое вещание телезрители районов Нижегородской области могли принимать, в среднем, пять аналоговых программ, а в Нижнем Новгороде - 20 телеканалов.

По словам директора нижегородского филиала РТРС Михаила Небольсина, ввод в эксплуатацию оборудования второго мультиплекса стал началом запуска второго пакета цифровых программ на областных радиотелевизионных станциях, расположенных в населенных пунктах с численностью менее 50 тысяч человек. "До конца года 10 каналов второго мультиплекса в дополнение к 10 теле - и трём радиоканалам первого мультиплекса будут запущены на всех 43 объектах региональной телесети. Это позволит населению региона принимать 20 каналов цифрового эфирного телевидения в современном высоком качестве и без абонентской платы. При этом на каналах "Россия-1", "Россия-24" и "Радио России" в составе первого мультиплекса все телезрители области с 2017 года могут смотреть местные программы ГТРК "Нижний Новгород", - заявил он.

Согласно информации, для подключения к цифровому телеэфиру необходима обычная дециметровая телевизионная антенна, а также телевизор с поддержкой стандарта цифрового телевещания DVB-T2. Принять цифровой сигнал телевизору предыдущего поколения поможет цифровая приставка с поддержкой стандарта DVB-T2.

Напомним, что старт вещания второго мультиплекса (пакета цифровых каналов РТРС-2) в Нижнем Новгороде был дан 5 марта 2015 года.

СПРАВКА:

Программы первого мультиплекса ЦЭТВ транслируют все объекты региональной цифровой телесети. В пакет РТРС-1, состав которого утвержден президентом РФ, входят: Первый канал, Россия-1, Матч-ТВ, НТВ, Петербург - 5 канал, Россия-Культура, Россия-24, Карусель, ОТР, ТВ-Центр. Пакет РТРС-2, сформированный решениями Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию, включает каналы РЕН-ТВ, СПАС, СТС, Домашний, ТВ-3, Пятница, Звезда, Мир, ТНТ, Муз-ТВ.