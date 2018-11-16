Работу площадки "Лабораторный химический анализ" организуют в Кстове в рамках регионального этапа WorldSkills Россия Общество

Работу площадки по компетенции "Лабораторный химический анализ" организуют в Кстове в рамках регионального этапа WorldSkills Россия. Об этом сообщают организаторы.

Открытый V Региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills (Ворлдскиллс) Россия)" пройдет в Нижегородской области с 24 по 30 ноября. Соревнования будут организованы по 32 компетенциям. В состязаниях примут участие более 200 молодых профессионалов из Нижегородской области и других регионов.

С 27 по 29 ноября пройдет соревнование по компетенции "Лабораторный химический анализ".

Специализированную площадку организуют на базе Кстовского нефтяного техникума им.Корнилова. Одним из партнеров компетенции является ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез".

На участие в Чемпионате по компетенции заявлено шесть участников из профессиональных образовательных организаций Нижегородской области и один участник из Костромы. Судейство по компетенции осуществляют 11 экспертов, в число которых входят специалисты "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтеза" и других промышленных предприятий Кстова.

Конкурсное задание включает в себя пять модулей, для выполнения которых участник должен обладать знаниями в профессиональных областях, относящихся к контролю состава и свойств материалов с использованием химических и физико-химических методов анализа, проводить качественный и количественный анализы с применением химических и физико-химических методов анализа, определять оптимальные методы анализа, соблюдать санитарно-гигиенические требования и нормы охраны труда.

В рамках работы специализированной площадки пройдут профориентационные мероприятия для учащихся общеобразовательных организаций Кстовского муниципального района.

Открытие работы площадки состоится 27 ноября в 09:00 по адресу: Нижегородская область, Кстово, ул. Школьная, д.14, Кстовский нефтяной техникум им. Б.И. Корнилова, актовый зал.

Напомним, ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин говорил, что Нижегородская область стала пилотным регионом по реализации проекта "Билет в будущее".

Развитие движения WorldSkills Russia, в том числе, реализация проекта "Рабочие кадры для передовых технологий", является одной из приоритетных задач Стратегии развития региона.