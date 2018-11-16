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Общество

Должники за отопление и горячую воду в Дзержинске и Кстове получат оранжевые квитанции

23 ноября 2018 15:19  [142] Общество

Должники за отопление и горячую воду в Дзержинске и Кстове Нижегородской области получат оранжевые квитанции. Об этом сообщает Нижегородский филиал ОАО "ЭнергосбыТ Плюс".

По данным компании, таких квитанций будет около 15 тысяч. Они придут в ноябре должникам за отопление и горячую воду, а также как напоминание о необходимости оплатить пени за просрочку платежа.

Долговые квитанции оранжевого цвета – очередное напоминание гражданам о необходимости срочно погасить задолженность за данные коммунальные услуги до 10 декабря 2018 года. При отсутствии платежей в указанный срок Нижегородский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" сформирует документы в суд для принудительного взыскания. Общая сумма задолженности жителей Дзержинска и Кстова за отопление и горячую воду, по состоянию на 20 ноября 2018 года превысила 1 млрд рублей.

С начала 2018 года в отношении должников за отопление и горячую воду Дзержинска и Кстова получено более 10 тысяч судебных приказов. С данной категории граждан взыскиваются, помимо самого долга, пени, госпошлина и исполнительский сбор службы судебных приставов (ССП) в размере 7% от общей суммы долга.

Кроме того, Нижегородский филиал ЭнергосбыТ Плюс направляет официальные письма в адрес ССП о запрете на любые сделки с недвижимостью, находящейся в собственности должника за отопление и горячую воду (запрет на совершение в отношении его регистрационных действий, а также запрет на вселение и регистрацию должника, членов его семьи и иных лиц в "долговой" квартире).

"В квитанциях за отопление и горячую воду мы ежемесячно информируем граждан о наличии у них задолженности за данные услуги в столбце "Общий долг (справочно)". Лучше оплатить долги сейчас и не дожидаться решения суда, когда накладывается арест на банковскую карту, пенсионные накопления, заработную плату, и в дверь уже звонят судебные приставы", - сказал директор Нижегородского филиала ЭнергосбыТ Плюс Александр Бобров.

Цветные квитанции должникам будут направлены в рамках информационной кампании ЭнергосбыТ Плюс "Внимание, должник".

СПРАВКА:
Нижегородский филиал ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" является агентом, оказывающим услуги по исполнению сбытовых функций поставщику отопления и ГВС филиалу "Нижегородский" ПАО "Т Плюс".

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