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Общество

Синоптики прогнозируют сохранение гололедицы в Нижегородской области 24-26 ноября

24 ноября 2018 06:02  [1141] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Синоптики прогнозируют сохранение гололедицы в Нижегородской области 24-26 ноября 2018 года. Об этом сообщает нижегородский Гидрометцентр.

Согласно информации, с 24 по 26 ноября на территории региона прогнозируется значительная облачность. В некоторых районах ожидается кратковременный снег, в ряде районов возможны метели.

Температура воздуха днём составит -1…-5°, в субботу на западе области до 0…-2°. В ночные часы температура будет -4…-8°, при прояснениях и в низких местах воздух выхолодится до -13°. Ветер юго-западный и западный, порывистый.

На дорогах сохранится снежный накат и гололедица.

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