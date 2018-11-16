Рабочая группа по проекту бюджета Дзержинска намерена запросить у администрации дополнительные сведения Экономика

Здание Думы Дзержинска Фото: пресс-служба Думы Дзержинска

Рабочая группа по рассмотрению проекта бюджета-2019 Дзержинска Нижегородской области запросила у администрации дополнительные сведения для дальнейшего изучения и анализа главного финансового документа города. Об этом сообщает пресс-служба Думы Дзержинска.

В рабочую группу входят депутаты, представляющие разные комитеты Думы. Задача группы – проанализировать бюджет в разрезе муниципальных программ.

На данном заседании рабочая группа рассмотрела и обсудила муниципальные программы развития дошкольного и общего школьного образования.

В первую очередь речь шла о строительстве школы в микрорайоне Комсомольском. Там планируется строительство школы на 792 места, заключен контракт, уже ведется проектирование.

В 2019 году по муниципальной программе "Развитие общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск" предусмотрено 1,44 млрд рублей. На 25,42 млн рублей больше средств предусмотрено по программе "Развитие муниципальной системы дошкольного образования".

По словам заместителя главы администрации Валентины Сахаровой по сравнению с 2018 годом прирост в финансировании только по общему образованию составил 30 млн рублей.

"Безусловно, это дает возможность несколько легче смотреть на те проблемы, которые придется решать в этой сфере деятельности. Но есть и те вопросы, которые будут требовать дополнительного финансирования", - пояснила она.

Депутаты попросили пояснить, насколько обеспечены финансированием такие траты, как организация в школах двухразового бесплатного питания детей с ограниченными возможностями здоровья, расходы на вывоз твердых бытовых отходов, а также на предписания, выданные контролирующими органами школам и детским садам.

"Безусловно, сложно учесть все потребности, поскольку расходы ограничены объемом доходной части, однако депутаты считают необходимым обратить внимание на принципиальные моменты, финансирование которых должно быть обеспеченно на сто процентов", - сказал председатель рабочей группы Александр Терентьев.

По его словам, депутатам в ближайшую неделю предстоит рассмотреть в общей сложности 17 муниципальных программ. По итогам работы группа планирует сформировать рекомендации и предложения по проекту бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, которые будут направлены главе города и в администрацию города для рассмотрения, а также в профильный комитет - по социальному развитию города, бюджетной, финансовой и налоговой политике.