Победителей конкурса "IT-проект года" наградили в Нижнем Новгороде Общество

Фото: правительство Нижегородской области

11 победителей конкурса "IT-проект года" награждены в Нижнем Новгороде. Как сообщили в пресс-службе правительства области 23 ноября 2018 года, главный приз получил проект "IoT платформа AWADA".

Конкурс, организаторами которого выступают министерство информационных технологий и связи региона совместно с ГК "ЛАД", агентство новостей "NewsRoom24" и IT-кластер Нижегородской области, направлен на выявление, поощрение и содействие продвижению значимых IT-проектов в различных сферах на территории Нижегородской области.

Основная тема конкурса в 2018 году - "Умный город".

"IT-проект года" - конкурс, который становится всё более актуальным с каждым годом, учитывая повсеместную цифровизацию. Всего в этом году было подано более 110 заявок, определены победители в 11 номинациях. Безусловно, победителям конкурса мы окажем поддержку и будем привлекать к участию в реализации программы "Цифровая экономика", - подчеркнул Глеб Никитин.

"Среди проектов много таких, которые действительно можно практически применить по направлению "Умный регион" в Нижегородской области. Для нас было важно поддержать в первую очередь те проекты, которые направлены на повышение качества жизни граждан", - отметил министр информационных технологий и связи региона Сергей Ефимов.

Проект "IoT платформа AWADA" представляет собой интеллектуальную систему управления освещением. Дипломами специальных номинаций были также отмечены самый юный участник конкурса Сергей Кузнецов за проект "Система информирования пассажиров, стоящих на остановках, о движении по маршрутам городского транспорта" и проект "ВУЗы" интернет-портала ВГородеN.

Победители конкурса "IT-проект года-2018": номинация "Промышленность" - проект "IoT ПЛАТФОРМА AWADA" (компания АВАДА), номинация B2С - проект "FUN EDITOR PLAY" (компания "Фан Эдитор"), номинация "B2B" - проект "NERA BANK" (компания "НЭРА ГРУПП"), номинация "Ритэйл" - проект"Мобильное приложение Покупайка" (компания "Покупайка"), номинация "Образование"- проект "GLOBUS" (компания "Телепортация"), номинация "Госуслуги" - проект "Электронный инспектор" (компания "ЛинСофт"), номинация "Социальная сфера" - проект "Единое окно" (компания "Иннотех"), номинация "Безопасность"- проект "Распределённая оптоволоконная система мониторинга городских событий" (НТЦ "Радиофотоника"), номинация "Среднее профессиональное образование" - проект "Пастамашина" (Нижегородский радиотехнический колледж), номинация "ВУЗы" - проект "Робот телеприсутствия ElcBot" (НГТУ им. Алексеева).