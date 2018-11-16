Адвокат из Самары подозревается в сбыте наркотиков в Нижнем Новгороде Общество

Адвокат из Самары подозревается в сбыте наркотиков в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает "Комсомольская правда – Нижний Новгород" со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Нижегородской области.

Согласно информации, 37-летняя адвокат, член Палаты адвокатов Самарской области, в ноябре 2018 года договорилась через интернет с неизвестным лицом о сбыте наркотических средств. 19 ноября женщина забрала закладку с двумя пакетиками весом более 8,6 и 2,28 граммов и рассортировала их, а 21 ноября спрятала две закладки возле домов на улицах Бориса Панина и Надежды Сусловой. Но действия злоумышленницы были пресечены сотрудниками полиции.

При ней были обнаружены три пакетика с запрещенным веществом массой 2,852 грамма. Еще 12 пакетиков были найдены в автомобиле Daewoo Matiz, принадлежащем подозреваемой.

Женщине предъявлено обвинение, она заключена под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.