День морской пехоты отметят в Нижнем Новгороде 24 и 25 ноября Общество

Фото: НОООВМП "Варяг"

День морской пехоты отметят в Нижнем Новгороде 24 и 25 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе кинокомпании "Союз Маринс Групп".

Морские пехотинцы отмечают свой профессиональный праздник 27 ноября. В этом году главные праздничные мероприятия в Нижнем Новгороде пройдут в преддверии праздника – 24 и 25 ноября.

Встреча морских пехотинцев со всего региона состоится 24 ноября в 8:30 около ДК "ГАЗ", где будет дан старт массовому автопробегу по самым знаковым местам города с возложением цветов к мемориалам Боевой Славы. Около бюста Александру Суворову пройдет памятный митинг, приуроченный ко Дню рождения русского полководца, генералиссимуса Суворова.

Главным спортивным праздником станут турниры по футболу и волейболу во Дворце спорта "Заречье", в которых примут участие команда ветеранов морской пехоты и сборная команда кинокомпании "Союз Маринс Групп". Начало мероприятия в 11:00 24 ноября.

В 14:30 в конгресс-отеле "Маринс Парк Отель Нижний Новгород" состоится торжественная часть праздника, где будет организован праздничный обед, а также вручение самым активным нижегородцам, участвующим в патриотической работе, памятных медалей и благодарственных писем от Нижегородской областной общественной организации ветеранов морской пехоты "Варяг".

Также в рамках празднования Дня морской пехоты 25 ноября состоится турнир по боевому самбо среди юных воспитанников спортивных и патриотических клубов Нижнего Новгорода и области и спортсменов школы самбо Дворца спорта "Заречье", где одну из самых больших делегаций представит военно-спортивный клуб "Пантера".



Программа на 24 ноября:

08:30 - старт автопробега от ДК "ГАЗ"

11:00 – 14.00 – Турниры по футболу и волейболу, спортивные соревнования

12:00 – Памятный митинг у бюста Александра Суворова

14:30 - торжественная часть и праздничный обед в конгресс-отеле "Маринс Парк Отель Нижний Новгород" (ресторан "Синема", 3-й этаж)

Программа на 25 ноября (открытый турнир по самбо в "Заречье", посвященный 313-й годовщине Морской Пехоты России):

9:00 – 10:00 – взвешивание участников

11:00 – начало соревнований

12:00 – торжественное открытие турнира

Организаторы праздника – НОООВМП "Варяг" и кинокомпания "Союз Маринс Групп".