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Общество

Три парка благоустроили в Кулебаках Нижегородской области в рамках формирования комфортной городской среды

23 ноября 2018 19:14  [287] Общество
Благоустроенный сквер в Кулебаках

Благоустроенный сквер в Кулебаках

Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Три парка благоустроили в Кулебаках Нижегородской области в 2018 году в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Стратегия развития региона ставит цель сделать жизнь комфортной и благоустроенной во всех муниципалитетах Нижегородской области", - сказал Глеб Никитин.

В Кулебаках благоустройство велось на территории трех пространств. Речь идет о Молодежном сквере, где работы уже завершены и осталось установить несколько арт-объектов: зону отдыха с wi-fi, выполненную из гнутого бруса, качели и фотозону для молодоженов.

Также был обновлен сквер ВЛКСМ, сделанный в форме пятиконечной звезды, и завершен первый этап благоустройства парка, где построена деревянная набережная, выложены брусчаткой дорожки, обновлено освещение. В теплое время года в парке планируют устанавливать кинотеатр под открытым небом.

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