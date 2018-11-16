"Около 10 тысяч нижегородцев приняли участие в программе "Ты – предприниматель", - Глеб Никитин Общество

Участники молодежного экономического конгресса Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

"Около 10 тысяч нижегородцев приняли участие в программе "Ты – предприниматель", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, комментируя Всероссийский ежегодный молодежный экономический конгресс в Нижнем Новгороде.

Конгресс собрал 380 участников из 63 регионов России. Все они участники федеральной программы по развитию молодежного предпринимательства "Ты - предприниматель".

Глеб Никитин считает, что программа "Ты – предприниматель" вносит большой вклад в развитие малого и среднего бизнеса региона.

"Ты предприниматель" - очень важная федеральная программа, которая уже более восьми лет реализуется в Нижегородской области. Около 10 тысяч человек за эти годы приняли в ней участие. Из них почти 800 участников открыли собственное дело. Эта программа позволяет освоить азы предпринимательства, принципы ведения и организации собственного бизнеса", - сказал Глеб Никитин.

"Я думаю, что это один из факторов того, что в регионе постоянно растет количество предпринимателей. Нижегородская область является одним из лидеров, как в стране, так и в ПФО по развитию малого и среднего бизнеса. В связи с очень успешным участием региона в этой федеральной программе, нашими коллегами из федерального правительства, минэкономразвития было принято решение провести Всероссийский молодежный экономический конгресс именно в Нижегородской области", - добавил губернатор.



По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, программа "Ты - предприниматель" позволяет не только научиться ведению бизнеса, но и зарегистрировать компанию, получить финансирование, подобрать команду, выйти на рынок. И эта цепочка, которую мы выстраиваем в результате этой программы, даёт положительные результаты: по многим позициям в малом бизнесе Нижегородская область занимает лидирующие позиции.

"Область работает в программе давно, наработана богатая образовательная база, хороший коллектив, который реализует данную программу. Узнаваемость бренда "Ты – предприниматель" в нижегородском регионе очень высока, а у молодежи есть большое доверие к проекту", - сообщил директор "Российского центра содействия молодежному предпринимательству" Анатолий Зорин.

Образовательный проект "Ты - предприниматель" предполагает работу со школьниками и студентами ВУЗов: от открытых уроков и деловых игр по предпринимательству до настоящих акселераторов. Так, например, акселератор "Технология бизнеса" дает возможность начинающим предпринимателям до 30 лет получить навыки открытия бизнеса "с нуля". Участники акселератора могут разработать жизнеспособный бизнес-проект, получить юридическое сопровождение. И на финальном этапе уже иметь "бизнес под ключ".

В рамках конгресса пройдет также награждение победителей конкурса "Молодой предприниматель России". Конкурс призван выявить и поощрить молодых талантливых людей, ведущих предпринимательскую деятельность. В 2018 году в региональном этапе приняло участие 75 бизнесменов. По итогам были награждены восемь победителей по восьми номинациям. В федеральном финале участвуют пять нижегородских проектов.