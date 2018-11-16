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Политика

"Много предложений выработано на Госсовете, которые помогут избежать недостатков в планировании нацпроектов", - Глеб Никитин

23 ноября 2018 20:20  [265] Политика
Глеб Никитин (слева) на заседании Госсовета

Глеб Никитин (слева) на заседании Госсовета

Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в заседании президиума Государственного совета, которое прошло 23 ноября 2018 года в Ялте под председательством президента РФ Владимира Путина.

На заседании рассматривались задачи, стоящие перед главами субъектов РФ и определённые в Указе президента "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года".

"Тема у нас важная - исполнения майского указа этого года", - сказал в начале заседания Владимир Путин.

"Конкретных результатов мы с вами должны добиваться не в учреждениях, а там, где проживают люди: в городах, в посёлках, деревнях. Нам нужно, чтобы люди увидели эти изменения не на бумаге и не в отчётах", - добавил он.

"Это был очень интересный и продуктивный формат общения, в ходе которого участники могли обменяться своими мыслями и опытом", - сказал по итогам заседания Глеб Никитин.

"За время заседания главы регионов смогли поделиться своим видением на подготовку нацпроектов. Вместе с представителями правительства страны было выработано много предложений и замечаний, которые помогут избежать недостатков в планировании", - отметил губернатор.

"Нижегородская область на данный момент успешно реализует задачи, поставленные в "майском указе" президента. В следующем году эта работа станет еще более эффективной за счет запуска национальных проектов. Президент поставил задачу, чтобы выделение средств приносило пользу каждому жителю страны. Все проекты, которые будут реализовываться в Нижегородской области, направлены именно на это. Например, оздоровление Волги позволит не только улучшить состояние великой реки, но и сделает чище питьевую воду для сотен тысяч нижегородцев. Дороги, школы, больницы, поддержка материнства и детства - это будут конкретные воплощения проводимой работы", - подытожил Глеб Никитин.

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