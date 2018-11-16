"Мы постараемся сделать всё, чтобы мамы чувствовали себя комфортно и уверенно в любой ситуации", - Денис Москвин Общество

Денис Москвин Фото: НРО "Единая Россия"

Депутат Государственной Думы, Секретарь Нижегородского регионального отделения партии "Единая Россия" Денис Москвин направил жителям региона поздравление с Днем матери, который отмечают в России 25 ноября.

"Мама - главный человек в жизни каждого из нас. Мама - самое светлое, высокое и важное предназначение. Мама - самая сложная и самая нужная профессия. Мудрые, нежные, красивые, терпеливые, добрые и, конечно, самые любимые - это всё о вас, о мамах", - говорится в поздравлении.

"Спасибо вам за всё, что вы делаете. За ваше тепло и заботу, за поддержку и бесконечную любовь. Пусть в ваших семьях всегда царит гармония, а дети и близкие никогда не дают вам грустить", - сказал Денис Москвин.

"Мы постараемся сделать всё, чтобы вы чувствовали себя комфортно и уверенно в любой жизненной ситуации. С праздником, дорогие!", - подытожил он.