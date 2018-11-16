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Спорт

ФК "Нижний Новгород" проведет домашний матч с "Томью" 24 ноября

24 ноября 2018 00:24  [236] Спорт

ФК "Нижний Новгород" проведет домашний матч с "Томью" 24 ноября.

Как сообщает пресс-служба ФК "НН", 24 ноября 2018 года на стадионе "Нижний Новгород" ФК "НН" встретится с "Томью".

Матч с лидером турнирной таблицы станет для "Нижнего Новгорода" последней игрой перед зимним перерывом в первенстве России среди команд клубов ФНЛ.

Игра начнется в 14:00.

Входные группы в связи с наступлением холодов по просьбам болельщиков открываются за час до начала матча – в 13:00. На площади между 1, 2 и 3 гейтами, на территории стадиона, для болельщиков будет организована праздничная программа, подготовленная партнером Футбольной национальной лиги – БК "Олимп".

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