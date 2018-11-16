Нижегородская полиция проводит расследование по фактам хищения денег с банковских карт граждан.
Как информирует ГУ МВД России по Нижегородской области, за минувшие сутки зафиксировано четыре случая хищения средств с банковских карт нижегородцев.
Как сообщили пострадавшие, мошенники представлялись сотрудниками служб безопасности банков. Общий ущерб от противоправных действий составил свыше 430,560 тыс. рублей.
Полиция ведет розыски злоумышленников. Возбуждены уголовные дела.
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