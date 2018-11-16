Глеб Никитин поздравил с победой ФК "Нижний Новгород" и ХК "Торпедо" Спорт

Глеб Никитин поздравил с победой ФК "Нижний Новгород" и ХК "Торпедо".

Как сообщает пресс-служба главы региона, 24 ноября 2018 года футбольный клуб "Нижний Новгород" сыграл завершающий матч перед зимним перерывом ФНЛ.

Нижегородцы принимали на своем поле соперников из "Томи". Встреча закончилась победой хозяев, счет - 2:1.

"Поздравляю "Нижний Новгород" с удачной точкой в этом футбольном году! Победа над лидером турнирной таблицы всегда важна и мотивирует на новые результаты", - заявил наблюдавший с трибуны за матчем губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Он отметил, что несмотря на то, что окончания сезона еще много времени, можно с уверенностиью утверждать, что нижегородский клуб справляется с поставленными задачами.

На зимний перерыв ФК "НН" ушел, сохранив пятое место в турнирной таблице. Следующую игру команда проведет 3 марта 2019 года. Нижегородцы будут играть с игроками ФК "Сочи".

Победу 24 ноября 2018 года одержал и хоккейный клуб "Торпедо". На выезде в Челябинске нижегородские хоккеисты обыграли ХК "Трактор". Матч завершился со счетом 5:3.

"Этот день стал особенным для нижегородского спорта. Пока нижегородские футболисты боролись за очки с сибиряками, нашим хоккеистам удалось вырвать победу в гостях на Урале", - отметил Глеб Никитин.

"То, как команда собралась и отыграла две шайбы, вызывает огромное уважение. Именно такого бойцовского характера мы ждём от своей команды! Поздравляю с победой", - добавил Глеб Никитин.

Теперь нижегородцам необходимо настраиваться на игру с ХК "Металлург", матч пройдет в Магнитогорске 26 ноября.