Баня сгорела в п. Юганец Нижегородской области утром 25 ноября Происшествия

Баня сгорела в п. Юганец Нижегородской области утром 25 ноября, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Нижегородской области.

В сообщении говорится, что 06.48 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о загорании бани в п. Юганец Володарского района.

В результате пожара обгорела кровля бани на площади 10 кв. м.

Для ликвидации последствий пожара привлекались силы и средства от ГУ МЧС России по Нижегородской области: 8 человек, 2 единицы техники.

Всего на территории региона произошло 11 пожаров.