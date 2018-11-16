Баня сгорела в п. Юганец Нижегородской области утром 25 ноября, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Нижегородской области.
В сообщении говорится, что 06.48 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о загорании бани в п. Юганец Володарского района.
В результате пожара обгорела кровля бани на площади 10 кв. м.
Для ликвидации последствий пожара привлекались силы и средства от ГУ МЧС России по Нижегородской области: 8 человек, 2 единицы техники.
Всего на территории региона произошло 11 пожаров.
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