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Спорт

Глеб Никитин поздравил Вячеслава Василевского с победой в супербое ММА "Кубка Дружбы"

25 ноября 2018 13:06  [121] Спорт

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил Вячеслава Василевского с победой в супербое ММА "Кубка Дружбы".

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, 24 ноября в Новосибирске прошли поединки Международного турнира "Кубок Дружбы" Россия vs Сербия. Центральными событиями турнира стали супербои. В рамках MMA на ринге встретились Вячеслав Василевский и Вагнер Сильва (Бразилия). В первом же раунде победу одержал Вячеслав Василевский.

По словам Глеба Никитина, Вячеслав снова проявил свои чемпионские качества, пополнив личный список достижений и укрепив статус своего родного региона как важного центра спортивной подготовки. "Хочется поблагодарить Вячеслава, что, несмотря на международный уровень своей карьеры, он продолжает быть патриотом Нижегородской области и работать над воспитанием новых звёзд. Считаю, что "Лидеры спорта" - один из самых интересных спортивных проектов в стране. С такой поддержкой у нас все получится", - добавил Глеб Никитин.

Напомним, чемпион мира по боевому самбо и смешанным боевым единоборствам Вячеслав Василевский является руководителем проекта "Лидеры спорта". Проект реализуется в Нижегородской области при поддержке главы региона Глеба Никитина. Проект направлен на профессиональную подготовку спортсменов и индивидуальный подход к каждому для достижения самых высоких результатов. В проекте принимают участие спортсмены Нижегородской области по пяти видам спорта: дзюдо, самбо, каратэ, фигурное катание, художественная гимнастика. Цель "Лидеров спорта" - раскрыть молодые таланты и вырастить новых «звезд спорта».

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