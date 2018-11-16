Житель Нижнего Новгорода подозревается в хищении стройматериалов из садовых домиков Происшествия

Житель Нижнего Новгорода подозревается в хищении стройматериалов из садовых домиков, сообщает пресс-служба УМВД по Нижегородской области.

В сообщении говорится, что сотрудники полиции Советского района Нижнего Новгорода задержали ранее неоднократно судимого 34-летнего подозревае-мого. Ведется следствие.

В отдел полиции № 7 Управления МВД России по Нижнему Новгороду 19 ноября поступило сообщение о том, что неизвестный незаконно проник на территорию садового участка, расположенного на улице Агрономической областного центра, где тайно похитил строительные материалы. Своими действиями злоумышленник причинил 58-летней нижегородке материальный ущерб в размере 17000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими был задержан подозреваемый, который пояснил, что похищенное имущество он реализовал неизвестным лицам.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ (кража). Правоохранители устанавливают причастность мужчины к совершению аналогичных преступлений на террито-рии города.