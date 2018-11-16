Житель г.Лысково Нижегородской области осуждён на три года за нападение с пистолетом на продавца рыбного рынка Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Житель г.Лысково Нижегородской области осуждён на три года колонии за разбойное нападение. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры 26 ноября 2018 года.

Согласно информации, 15 июля 2018 года мужчина зашел в помещение "Рыбного рынка" на трассе М-7 в р.п. Воротынец, и направил на продавца прилавка, которая в это время подсчитывала выручку, предмет, внешне похожий на пистолет. После этого мужчина прошёл за прилавок и похитил 4150 рублей. В этот же день в магазине "Золотая рыбка" мужчина схватил за шею продавца магазина, приставил к её телу предмет, похожий на пистолет, и угрожал ей убийством.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 162 УК РФ (разбой) и ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Отмечается, что обвиняемый ранее уже был судим, он нигде не работал.

Суд приговорил мужчину к трём годам лишения свободы в колонии строгого режима.