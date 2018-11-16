Рецидивист осуждён на 3,5 года за кражу серёжек у восьмилетней девочки в Дзержинске Нижегородской области Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Житель Дзержинска Нижегородской области осуждён на 3,5 года за кражу серёжек у восьмилетней девочки. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры 26 ноября 2018 года.

Согласно информации, вечером 20 августа 2018 года около дома на ул. Ленинского Комсомола 40-летний мужчина пошёл за двумя сёстрами, восьми и пяти лет. Подсудимый зашёл вслед за девочками в подъезд, схватил восьмилетню потерпевшую и украл у неё золотые серьги. Стоимость украденных вещей составила около 1,4 тысячи рублей. Отмечается, что девочке также была причинена физическая боль.

Мужчина был задержан полицией "по горячим следам" с похищенным имуществом. Отмечается, что ранее он был неоднократно судим. Свою вину мужчина признал полностью.

Суд назначил ему 3,5 года лишения свободы в колонии особого режима.