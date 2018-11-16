Нижегородский ХК "Старт" сыграл вничью с ульяновской "Волгой" 25 ноября Спорт

Нижегородский ХК "Старт" сыграл вничью с ульяновской "Волгой" 25 ноября 2018 года. Об этом сообщается на сайте клуба.

Матч прошёл в Ульяновске и завершился третьей подряд ничьёй для нижегородского клуба. Итоговый счёт составил 4:4. В составе "Старта" забитыми мячами отметились Евгений Корев, Егор Дашков, Евгений Неронов и Алексей Киселев.

Следующую игру "Старт" проведёт" 28 ноября с кировской "Родиной".