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Общество

Прокуратура внесла представления руководителям четырёх ДУКов в Нижегородской области за задолженность свыше 8 млн рублей

26 ноября 2018 09:48  [449] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Прокуратура внесла представления руководителям четырёх ДУКов в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области за задолженность свыше 8 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры 26 ноября 2018 года.

Согласно информации, четыре управляющие компании, оказывающие коммунальные услуги населению, имеют задолженность перед ресурсоснабжающими организациями на общую сумму свыше 8 млн рублей. Задолженность появилась из-за неоплаты счетов потребителями. При этом, как сообщили в прокуратуре, ДУКи не проводили претензионно-исковую работу с должниками.

В связи с этим прокуратура внесла представления в адрес директоров управляющих компаний.

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