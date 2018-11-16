Прокуратура внесла представления руководителям четырёх ДУКов в Нижегородской области за задолженность свыше 8 млн рублей Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Прокуратура внесла представления руководителям четырёх ДУКов в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области за задолженность свыше 8 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры 26 ноября 2018 года.

Согласно информации, четыре управляющие компании, оказывающие коммунальные услуги населению, имеют задолженность перед ресурсоснабжающими организациями на общую сумму свыше 8 млн рублей. Задолженность появилась из-за неоплаты счетов потребителями. При этом, как сообщили в прокуратуре, ДУКи не проводили претензионно-исковую работу с должниками.

В связи с этим прокуратура внесла представления в адрес директоров управляющих компаний.