Пенсионерка погибла на пожаре в Семёнове Нижегородской области 25 ноября

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Пенсионерка погибла на пожаре в городе Семёнов Нижегородской области 25 ноября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.
Сообщение о пожаре в частном доме на улице Красное знамя поступило в МЧС в 04:20. В результате пожара сгорел дом и надворные постройки на общей площади 240 кв.метров. На месте пожара было обнаружено тело погибшей 88-летней хозяйки дома.
По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электрических сетей.
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