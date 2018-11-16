Пенсионерка погибла на пожаре в Семёнове Нижегородской области 25 ноября Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Пенсионерка погибла на пожаре в городе Семёнов Нижегородской области 25 ноября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Сообщение о пожаре в частном доме на улице Красное знамя поступило в МЧС в 04:20. В результате пожара сгорел дом и надворные постройки на общей площади 240 кв.метров. На месте пожара было обнаружено тело погибшей 88-летней хозяйки дома.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электрических сетей.