Мужчина погиб на пожаре из-за неосторожности при курении в Дзержинске Нижегородской области 25 ноября Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Мужчина погиб на пожаре из-за неосторожности при курении в Дзержинске Нижегородской области 25 ноября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Сообщение о пожаре в квартире на верхнем этаже девятиэтажного дома на улице Панфиловцев поступило в 01:58. В результате пожара сгорело домашнее имущество на площади 5 кв.метров. На месте пожара было обнаружено тело погибшего 57-летнего мужчины.

Предположительно, причиной пожара стала неосторожность при курении.