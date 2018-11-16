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Происшествия

Мужчина погиб на пожаре из-за неосторожности при курении в Дзержинске Нижегородской области 25 ноября

26 ноября 2018 10:27  [30] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Мужчина погиб на пожаре из-за неосторожности при курении в Дзержинске Нижегородской области 25 ноября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Сообщение о пожаре в квартире на верхнем этаже девятиэтажного дома на улице Панфиловцев поступило в 01:58. В результате пожара сгорело домашнее имущество на площади 5 кв.метров. На месте пожара было обнаружено тело погибшего 57-летнего мужчины.

Предположительно, причиной пожара стала неосторожность при курении.

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