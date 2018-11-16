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Иномарка насмерть сбила пешехода на трассе в Кстовском районе Нижегородской области 25 ноября 2018 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.
ДТП произошло в 18:30 на 437 км автодороги Москва – Уфа. Согласно информации, 55-летний водитель автомобиля Hyundai совершил наезд на мужчину, переходившего дорогу в неустановленном месте.
В результате ДТП 63-летний пешеход получил смертельное ранение.
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