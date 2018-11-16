Иномарка насмерть сбила пешехода на трассе в Кстовском районе Нижегородской области 25 ноября Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Иномарка насмерть сбила пешехода на трассе в Кстовском районе Нижегородской области 25 ноября 2018 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

ДТП произошло в 18:30 на 437 км автодороги Москва – Уфа. Согласно информации, 55-летний водитель автомобиля Hyundai совершил наезд на мужчину, переходившего дорогу в неустановленном месте.

В результате ДТП 63-летний пешеход получил смертельное ранение.