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Происшествия

Иномарка насмерть сбила пешехода на трассе в Кстовском районе Нижегородской области 25 ноября

26 ноября 2018 11:34  [222] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Иномарка насмерть сбила пешехода на трассе в Кстовском районе Нижегородской области 25 ноября 2018 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

ДТП произошло в 18:30 на 437 км автодороги Москва – Уфа. Согласно информации, 55-летний водитель автомобиля Hyundai совершил наезд на мужчину, переходившего дорогу в неустановленном месте.

В результате ДТП 63-летний пешеход получил смертельное ранение.

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