Более 200 юношей приняли участие в турнире по боевому самбо в Нижнем Новгороде в преддверии Дня морской пехоты Спорт

Награждение победителя соревнования по самбо Фото: пресс-служба кинокомпании "Союз Маринс Групп"

Более 200 юношей приняли участие в турнире по боевому самбо в Нижнем Новгороде в преддверии Дня морской пехоты. Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании "Союз Маринс Групп", являющейся соорганизатором соревнований.

Турнир по спортивному и боевому самбо среди юных воспитанников спортивных и патриотических клубов прошел в ФОКе "Заречье". В нем приняли участие юноши, родившиеся с 2004 по 2009 годы рождения в разных весовых категориях. Ежегодно количество участников соревнований увеличивается. В этом году оно превысило двести человек.

"С кинокомпанией "Союз Маринс Групп" мы проводим этот турнир, посвященный Дню морской пехоты, уже пятый год подряд. С каждым годом желающих принять в нем участие становится все больше. Начинали мы с шестидесяти человек, а сегодня количество участников превысило двести спортсменов", - сказал ветеран боевых действий на Северном Кавказе, преподаватель дворца спорта "Заречье", главный судья соревнований Игорь Столяров.

"Немаловажно, что этот турнир, один из немногих, проводится на бесплатной основе. Ребятам очень нравится на нем выступать. Физическая подготовка, воля к победе, нравственное воспитание - все эти положительные качества воспитывает наш национальный вид спорта - самбо", - добавил он.