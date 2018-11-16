"Регулятора по обращению с ТКО необходимо определить законодательно", - Андрей Лапшин Общество

Андрей Лапшин Фото: НИА Нижний Новгород

"Регулятора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) необходимо определить законодательно", - сказал ректор ННГАСУ Андрей Лапшин, комментируя введение нового закона о сборе и утилизации мусора.

"Реформирование этой отрасли назрело давно. Территориальные схемы и создание региональных агрегаторов упорядочивают в целом обращение в коммунальными отходами", - считает Андрей Лапшин.

"Очень серьёзный вопрос - не только с размещением отходов, но и переработкой, с территориальным планированием размещения отходов. Это направление должно быть отдельно выделено и прорабатываться и развиваться в нашем регионе", - считает ректор ННГАСУ.

Напомним, в ходе форсайт-сессии 26 ноября депутаты Законодательного собрания Нижегородской области обсуждают изменения Федерального закона РФ 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", которые вступят в силу с 1 января 2019 года.

Согласно изменениям, в России будет введена новая система обращения с отходами производства и потребления, в том числе законодательно закрепится запрет на захоронение отходов, пригодных для вторичной переработки. Также с 1 января следующего года начинает действовать институт региональных операторов, в обязанности которых входит сбор, транспортировка, сортировка, обезвреживание и захоронение отходов, и утверждаются новые тарифы на комплекс данных услуг для различных зон.