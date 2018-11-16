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Общество

"Цивилизованный вывоз мусора зависит от экологического сознания людей", - Андрей Корнев

26 ноября 2018 13:52  [979] Общество
Андрей Корнев

Андрей Корнев

Фото: С сайта ФГБОУ ВО "ВГУВТ"

"Цивилизованный вывоз мусора зависит от экологического сознания людей", - сказал проректор по научной работе Волжского государственного университета водного транспорта Андрей Корнев, комментируя введение нового закона о сборе и утилизации мусора.

"Я полностью поддерживаю новую систему цивилизованного вывоза мусора. Но при этом нужно будет решать еще задачу экологического просвещения населения", - считает он.

"Успех этой задачи во многом зависит от экологического сознания людей. Будем надеяться, что со следующего года нам удастся решить мусорные проблемы региона", - добавил Андрей Корнев.

Напомним, в ходе форсайт-сессии 26 ноября депутаты Законодательного собрания Нижегородской области обсуждают изменения Федерального закона РФ 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", которые вступят в силу с 1 января 2019 года.

Согласно изменениям, в России будет введена новая система обращения с отходами производства и потребления, в том числе законодательно закрепится запрет на захоронение отходов, пригодных для вторичной переработки. Также с 1 января следующего года начинает действовать институт региональных операторов, в обязанности которых входит сбор, транспортировка, сортировка, обезвреживание и захоронение отходов, и утверждаются новые тарифы на комплекс данных услуг для различных зон.

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