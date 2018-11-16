Следственный комитет РФ
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Уголовное дело возбуждено из-за гибели годовалой девочки в ванной в Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону 26 ноября 2018 года.
По версии следствия, вечером 23 ноября в квартире ул. Галкина 31-летняя женщина посадила свою годовалую дочь в ванну с водой и вышла. Вернувшись, она обнаружила девочку без признаков жизни.
Женщине предъявлено обвинение ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), вину она признала в полном объеме.
Напомним, что аналогичное происшествие было в июле 2018 года в р.п. Воротынец. В ноябре суд приговорил мать ребёнка к одному году ограничения свободы.
Кроме того, в мае 2018 года в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 34-летняя женщина утопила в ванной своего шестимесячного сына, после чего совершила суицид.
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