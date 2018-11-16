Последние новости рубрики Происшествия
26 ноября 2018 14:13  [132] Уголовное дело возбуждено из-за гибели годовалой девочки в ванной в Дзержинске Нижегородской области
26 ноября 2018 11:44  [1225] Мужчина и четверо детей пострадали из-за столкновения автомобиля со столбом в Нижегородской области 25 ноября
26 ноября 2018 11:34  [219] Иномарка насмерть сбила пешехода на трассе в Кстовском районе Нижегородской области 25 ноября
26 ноября 2018 10:45  [1202] Житель г.Кстово Нижегородской области осуждён на 15 лет за убийство девушки и кражу у неё золотых украшений
26 ноября 2018 10:27  [152] Мужчина погиб на пожаре из-за неосторожности при курении в Дзержинске Нижегородской области 25 ноября
26 ноября 2018 10:20  [110] Пенсионерка погибла на пожаре в Семёнове Нижегородской области 25 ноября
26 ноября 2018 09:21  [209] Рецидивист осуждён на 3,5 года за кражу серёжек у восьмилетней девочки в Дзержинске Нижегородской области
26 ноября 2018 09:06  [159] Житель г.Лысково Нижегородской области осуждён на три года за нападение с пистолетом на продавца рыбного рынка
25 ноября 2018 13:34  [1514] Житель Нижнего Новгорода подозревается в хищении стройматериалов из садовых домиков
25 ноября 2018 10:48  [130] Баня сгорела в п. Юганец Нижегородской области утром 25 ноября
Происшествия

Уголовное дело возбуждено из-за гибели годовалой девочки в ванной в Дзержинске Нижегородской области

26 ноября 2018 14:13  [132] Происшествия
Следственный комитет РФ

Следственный комитет РФ

Фото: НИА Нижний Новгород

Уголовное дело возбуждено из-за гибели годовалой девочки в ванной в Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону 26 ноября 2018 года.

По версии следствия, вечером 23 ноября в квартире ул. Галкина 31-летняя женщина посадила свою годовалую дочь в ванну с водой и вышла. Вернувшись, она обнаружила девочку без признаков жизни.

Женщине предъявлено обвинение ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), вину она признала в полном объеме.

Напомним, что аналогичное происшествие было в июле 2018 года в р.п. Воротынец. В ноябре суд приговорил мать ребёнка к одному году ограничения свободы.

Кроме того, в мае 2018 года в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 34-летняя женщина утопила в ванной своего шестимесячного сына, после чего совершила суицид.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph