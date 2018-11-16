Изабелла Дыскина назначена и.о. директора департамента культуры Нижнего Новгорода. Об этом агентству сообщили в пресс-службе администрации города 26 ноября 2018 года.
"Вопрос о процедуре назначении директора в настоящее время находится в стадии рассмотрения", - добавили в управлении. Отметим, что ранее Изабелла Дыскина работала в статусе замдиректора департамента культуры.
Напомним, две недели назад директор департамента культуры Наталья Суханова написала заявление об увольнении со своего поста по собственному желанию.
Ранее, со ссылкой на источник, агентство сообщало о том, что Наталья Суханова может перейти на работу в областное правительство, в частности в департамент туризма региона.
Кроме того, в августе Изабелла Дыскина попала в число претендентов на пост министра культуры Нижегородской области в рамках региональной программы "Команда правительства".
Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+