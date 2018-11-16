Изабелла Дыскина назначена и.о. директора департамента культуры Нижнего Новгорода Политика

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Изабелла Дыскина назначена и.о. директора департамента культуры Нижнего Новгорода. Об этом агентству сообщили в пресс-службе администрации города 26 ноября 2018 года.

"Вопрос о процедуре назначении директора в настоящее время находится в стадии рассмотрения", - добавили в управлении. Отметим, что ранее Изабелла Дыскина работала в статусе замдиректора департамента культуры.

Напомним, две недели назад директор департамента культуры Наталья Суханова написала заявление об увольнении со своего поста по собственному желанию.

Ранее, со ссылкой на источник, агентство сообщало о том, что Наталья Суханова может перейти на работу в областное правительство, в частности в департамент туризма региона.

Кроме того, в августе Изабелла Дыскина попала в число претендентов на пост министра культуры Нижегородской области в рамках региональной программы "Команда правительства".