"Нам нужна постоянно модернизирующаяся программа борьбы с отходами", - Роман Стронгин Общество

Роман Стронгин Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Нам нужна постоянно модернизирующаяся программа борьбы с отходами", - заявил председатель Общественной палаты Нижегородской области Роман Стронгин в ходе круглого стола "Реформирование отрасли обращения с ТКО: проблемы и пути решения. Правовые основы, законодательное регулирование, трудности и противоречия переходного периода", который прошел в Законодательном собрании 26 ноября 2018 года.



"Проблема с отходами очень жестко стоит перед человечеством. Мы сами разрушаем среду, в которой живем. Сегодня же в некоторых странах жители крупных городов используют вторичную воду", - напомнил Стронгин.



"Первое, что нам нужно в качестве постоянно действующей меры — программу борьбы с отходами. Она должна постоянно модернизироваться, быть под постоянным общественным контролем, как и ее финансирование властью. Второе. Есть масса вопросов, пути решения которых сейчас не знает никто. Поэтому надо заказывать соответствующие исследования компетентным в этих вопросах структурам, работать над основными проблемами, включая изучение отечественного и зарубежного опыта", - подчеркнул председатель Общественной палаты.

Роман Стронгин также отметил, что в рамках комплексного похода к вопросу нужно вводить его и в образовательные программы. "В школах нужно ввести некую программу "Я за экологию". Дети наравне со взрослыми должны наблюдать за тем, кто и где нарушает законодательство, оставляет после себя груды мусора. Мы должны кардинально изменить свое отношение к проблеме отходов, ее решение должно стать нашим общим делом", - сказал он.

Напомним, в ходе форсайт-сессии 26 ноября депутаты ЗС НО обсуждили с представителями предпринимательского сообщества и экологических организаций изменения Федерального закона РФ 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", которые вступят в силу с 1 января 2019 года. Согласно изменениям, в России будет введена новая система обращения с отходами производства и потребления, в том числе законодательно закрепится запрет на захоронение отходов, пригодных для вторичной переработки. Также с 1 января следующего года начинает действовать институт региональных операторов, в обязанности которых входит сбор, транспортировка, сортировка, обезвреживание и захоронение отходов, и утверждаются новые тарифы на комплекс данных услуг для различных зон.