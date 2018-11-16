Более 150 площадок для приёма граждан партии "Единая Россия" открылось в Нижегородской области 26 ноября Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Единая Россия" открыла более 150 площадок для приема граждан в Нижегородской области в рамках недели приема граждан, посвященной 17-летию партии. Об этом сообщает пресс-служба НРО партии 26 ноября 2018 года.

Согласно информации, граждане могут обратиться в региональную и местные партийные приемные, приемные депутатов и администрации сельских Советов. По словам руководителя региональной общественной приемной председателя партии Виктора Лунина, всего на встречи с депутатами и руководителями органов местного самоуправления только в первый день записались почти 600 жителей Нижнего Новгорода и области.

"Практика показывает, что реальная цифра превышает ожидания. Тем более, что, по опыту прошлых лет, в эти дни практически половина вопросов решается положительно в короткие сроки, по остальным обращениям предоставляются полные и квалифицированные разъяснения и консультации", - сообщил руководитель общественной приемной.

Виктор Лунин отметил, что всего в приемах граждан 26 ноября ожидается участие более трехсот партийцев. Так, сегодня депутат Государственной думы Артем Кавинов провел прием граждан по личным вопросам совместно с главой администрации Сормовского района, секретарем местного отделения партии Дмитрием Сивохиным. "Большая часть вопросов касалась сферы жилищно-коммунального хозяйства: соблюдения температурного режима в квартирах, оплаты услуг за горячее водоснабжение, несвоевременного начисления ЕДК, благоустройства дворовых территорий. Глава Сормовского района Дмитрий Сивохин, активно подключился к обсуждению, жители получили подробные разъяснения и уже намечены пути решения вопросов", - подвел итог Артем Кавинов.

Итоги приема граждан будут подводиться в региональном штабе ежедневно в течение всей недели. Здесь же будут уточняться результаты работы с обращениями граждан, как на личных приемах, так и на других форматах встреч с избирателями, отметили в региональной приемной Председателя партии. Неделя приема "Единой России" завершится 2 декабря.

Как сообщила заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова, во Всероссийской неделе приемов "Единой России" участвуют центральная общественная приемная партии, 85 региональных и 2 615 местных приемных и более 30 тысяч площадок организовано дополнительно.

Она напомнила также, что 8 декабря состоится XVIII Съезд партии "Единая Россия". "Неделя приемов также будет очень важной. Уверена, что кроме личных просьб и вопросов, граждане выскажут свою точку зрения по поводу работы партии, а также и по многим другим вопросам, требующим рассмотрения на съезде, на региональном и федеральном уровне. Собственно, это и есть одна из основных сверхзадач традиционных приемов в день рождения партии – сформировать актуальный наказ на предстоящий год и действовать в соответствии с ним", – резюмировала Карелова.