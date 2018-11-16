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Общество

Первый случай гриппа зарегистрирован в Нижегородской области

26 ноября 2018 16:06  [192] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области зарегистрировало в регионе первый случай гриппа. Об этом сообщает пресс-служба управления 26 ноября 2018 года.

По результатам мониторинга у одного заболевшего нижегородца был установлен вирус гриппа А Н3N2. Роспотребнадзор отмечает, что в се остальные случаи заболевания – негриппозной этиологии. За период с 19 по 25 ноября, по данным ведомства, в целом на территории Нижегородской области заболеваемость ОРВИ ниже эпидемических порогов.

Также сообщается, что по данным на 26 ноября, в регионе привито более 1,3 млн человек, что составляет около 43% населения Нижегородской области. В том числе привито более 310 тысяч детей.

Напомним, что бесплатная вакцинация от гриппа на территории Нижегородской области завершится 1 декабря 2018 года.

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