Чемпионат WorldSkills Russia пройдет на 14 площадках Нижегородской области с 26 по 30 ноября Общество

Открытие WorldSkills Russia в Нижнем Новгороде Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Чемпионат WorldSkills ("Молодые профессионалы") Russia пройдет на 14 площадках Нижегородской области с 26 по 30 ноября. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Чемпионат торжественно открылся на Нижегородской ярмарке.

По словам губернатора области Глеба Никитина, чемпионат будет масштабным. "Это 14 площадок, 300 участников и более 30 компетенций. Я желаю всем участникам не останавливаться в своем развитии. Уверен, что вас ждет большое будущее и хорошие результаты", - сказал губернатор.

Как сообщили в министерстве образования, науки и молодежной политики региона, конкурсанты будут совершенствовать свои навыки, соревнуясь по шести блокам профессий: строительной отрасли, информационных и коммуникационных технологий, творчества и дизайна, промышленного производства, сферы услуг и обслуживания гражданского транспорта.

В чемпионате примут участие учащиеся общеобразовательных организаций, студенты профессиональных образовательных организаций, молодых специалистов предприятий и организаций Нижегородской области, а также конкурсанты из Владимирской, Свердловской областей и Республики Татарстан.

Впервые в соревнованиях профессионального мастерства попробуют свои силы юниоры в двух возрастных группах: 12-14, 14-16 лет. Юниорские состязания состоятся по восьми компетенциям: графический дизайн, кирпичная кладка, облицовка плиткой, обработка листового металла, технологии моды (12-14 лет), преподавание в младших классах, дошкольное воспитание, физическая культура, спорт и фитнес.

По итогам проведения чемпионата в каждой из компетенций определятся победители, из числа которых будет сформируют сборную Нижегородской области для участия в Национальном финале "Молодые профессионалы" WorldSkills Russia.

С 8 по 12 августа 2018 года в Южно-Сахалинске состоялся финал VI чемпионата WorldSkills Russia - самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов колледжей и техникумов в возрасте от 16 до 22 лет, а также школьников от 14 до 16 лет.

Нижегородскую область на Чемпионате представляли 10 участников по шести компетенциям: кирпичная кладка, сухое строительство и штукатурные работы, веб-дизайн и разработка, ювелирное дело, технологии моды, сервис на воздушном транспорте.

В результате участники из Нижегородской области заняли призовые места.