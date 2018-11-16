Участники круглого стола в нижегородском Заксобрании положительно оценили реформирование отрасли обращения с ТКО Общество

Здание Законодательного собрания Фото: НИА Нижний Новгород

Заседание круглого стола на тему "Реформирование отрасли обращения с ТКО: проблемы и пути решения. Правовые основы, законодательное регулирование, трудности и противоречия переходного периода" прошло 26 ноября в Законодательном собрании Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского парламента.

В мероприятии принял участие председатель ЗС НО Евгений Лебедев.

Организатором круглого стола выступил комитет Законодательного собрания по экологии и природопользованию совместно с Общественной палатой Нижегородской области.

В ходе мероприятия его участники обсудили вопросы организации деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории области, установление тарифов на услуги региональных операторов, а также организацию перехода на новую систему обращения с ТКО.

В пресс-службе напомнили, что с 1 января 2019 года все регионы России должны перейти на новую систему обращения с ТКО. В Нижегородской области уже разработаны территориальная схема и региональная программа по обращению с отходами, а также выбраны региональные операторы.

Как сообщила и.о. министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области Наталья Мочалина, региональные операторы уже начали заключать договоры с жителями.

"До 20 декабря будут установлены единые тарифы для каждого из региональных операторов. В настоящий момент проходит оценка регулирующего воздействия норматива накопления ТКО, это то значение, которое будет умножаться на тариф. После утверждения всех этих документов с 1 января 2019 года планируется запуск новой системы, то есть услуга переводится в жилищно-коммунальную, ответственность за организацию сбора будет нести уже региональный оператор", - сказала Наталья Мочалина.

По словам председателя "Российского экологического общества", руководителя рабочей группы по экологии и природопользованию экспертного совета при правительстве РФ Рашида Исмаилова, Нижегородская область, в отличие от многих других регионов, показывает высокую степень готовности к переходу на новую систему обращения с ТКО.

"Должно быть четкое понимание, за что мы платим. Мы за цивилизованное управление отходами, за то, чтобы не было несанкционированных свалок, чтобы мусор у нас не валялся под ногами, в лесах, реках. Сейчас зарождается новая отрасль экономики - перерабатывающая. Мусор будет перерабатываться в соответствии с указом президента до 2024 года до 60% из всего объема образования", - отметил Рашид Исмаилов.

"Реформировать систему обращения с отходами необходимо. Как подсчитали ученые, каждый из нас, в среднем, выбрасывает 400 килограммов мусора в год. Таким образом, сама жизнь требует от нас перехода на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами - цивилизованную, экологичную, экономически эффективную, но, в то же время, учитывающую интересы людей", - отметил Евгений Лебедев.

"Необходимо усилить информационную составляющую реформы. Люди должны понимать, для чего меняется законодательство, существующий порядок обращения с отходами, порядок оплаты этих услуг, что ждать в результате этой реформы. Люди должны видеть цель и понимать, почему мы выбрали именно этот путь ее достижения. Причем правильно было бы сначала показать примеры положительных изменений, а потом уже изменять тарифы. Тогда наша совместная работа с правительством, общественностью и бизнесом в этой сфере будет более эффективной", - сказал председатель комитета Заксобрания по экологии и природопользованию Владислав Атмахов.