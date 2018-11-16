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Политика

"ЕР" выдвинула кандидатуру Александра Чуевского на должность главы МСУ Дальнеконстантиновского района

26 ноября 2018 18:44  [71] Политика
ЕР выдвинула кандидатуру Александра Чуевского на должность главы МСУ Дальнеконстантиновского района

ЕР выдвинула кандидатуру Александра Чуевского на должность главы МСУ Дальнеконстантиновского района

Фото: НИА Нижний Новгород

"Единая Россия" выдвинула Александра Чуевского на конкурс по отбору кандидатур на должность главы местного самоуправления Дальнеконстантиновского района Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба НРО партии.

Такое решение президиум регионального политсовета НРО принял на заседании 26 ноября. Соответствующая процедура предусмотрена Уставом Партии. Конкурс состоится 29 ноября 2018 года.

Александр Чуевский уроженец и коренной житель Дальнеконстантиновского района. С 2015 года занимает должность заместителя главы района. Член партии с 2006 года.

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