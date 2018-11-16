АСОП планирую внедрить на общественном транспорте Дзержинска в начале 2019 года Общество

Фото: Пресс-служба администрации Дзержинска

Автоматизированную систему оплаты проезда (АСОП) планирую внедрить на общественном транспорте Дзержинска Нижегородской области в начале 2019 года. Как сообщает пресс-служба администрации города, об этом стало известно по итогам еженедельного объезда городских территорий и.о. главы администрации Дзержинска Ивана Носкова.

В минувшую субботу, 24 ноября, Иван Носков провел выездное совещание по вопросам содержания объектов городского хозяйства.

В рамках мероприятия Иван Носков оценил работу МУП "Экспресс", а также проверил работу городского общественного транспорта, проехав на троллейбусе №3, а также на автобусе №113 до поселка Пыра.

"В троллейбусе было грязно, обшивка ободрана. Однако в автобусе мы увидели, что водитель и кондуктор уважают пассажиров и следят за чистотой", - отметил по итогам поездки и.о. главы администрации.



Кроме того, Иван Носков обратил внимание на отсутствие расписания движения автобусов и троллейбусов на остановках общественного транспорта и бесконтрольность графика движения.

"Человек, который не знает или, например, в первый раз в нашем городе, просто даже сориентироваться не сможет. Я поручил исправить все недочеты и наладить работу в кратчайшие сроки", - заявил он.

Отдельной темой для обсуждения стало внедрение электронной системы оплаты проезда в общественном транспорте.

Как сообщил начальник управления транспорта и связи администрации Вадим Тараканов, на балансе МУП "Экспресс" находятся 60 троллейбусов и 39 автобусов. Планируется, что в январе в Дзержинске весь автопарк перейдет на безналичную оплату проезда.

"В настоящее время определяется список аккредитованных операторов, которые могут предоставлять такую услугу. А с начала следующего года в общественном транспорте будет внедряться безналичная система оплаты проезда", - пояснил он.

Кроме того, и.о. главы администрации оценил качество благоустройства городского кладбища.

"Мусор на кладбище - системная проблема, связанная с недофинансированием. Думаю, мы ее исправим: в бюджет на следующий год уже заложены средства на содержание кладбищ. В целом видно, что дорожки на кладбище почищены, мусор складирован. Но работу в этом направлении продолжать надо", - отметил Иван Носков.