Последние новости рубрики Общество
26 ноября 2018 20:05  [74] Нижний сегодня: главные события дня
26 ноября 2018 19:34  [583] АСОП планирую внедрить на общественном транспорте Дзержинска в начале 2019 года
26 ноября 2018 19:12  [147] Оказание стоматологической помощи намерены развивать в Нижегородской области
26 ноября 2018 17:56  [812] Участники круглого стола в нижегородском Заксобрании положительно оценили реформирование отрасли обращения с ТКО
26 ноября 2018 17:32  [127] Чемпионат WorldSkills Russia пройдет на 14 площадках Нижегородской области с 26 по 30 ноября
26 ноября 2018 17:14  [202] Более 2,5 млрд рублей предусмотрено на программу развития транспорта в Нижнем Новгороде в 2019 году
26 ноября 2018 16:18  [179] "Прозрачность предоставления пациентам медицинских услуг послужит стимулом для повышения качества", - Николай Карякин
26 ноября 2018 16:06  [296] Первый случай гриппа зарегистрирован в Нижегородской области
26 ноября 2018 15:55  [1119] Более 150 площадок для приёма граждан партии "Единая Россия" открылось в Нижегородской области 26 ноября
26 ноября 2018 15:38  [117] "Нам нужна постоянно модернизирующаяся программа борьбы с отходами", - Роман Стронгин
Общество

АСОП планирую внедрить на общественном транспорте Дзержинска в начале 2019 года

26 ноября 2018 19:34  [583] Общество

Фото: Пресс-служба администрации Дзержинска

Автоматизированную систему оплаты проезда (АСОП) планирую внедрить на общественном транспорте Дзержинска Нижегородской области в начале 2019 года. Как сообщает пресс-служба администрации города, об этом стало известно по итогам еженедельного объезда городских территорий и.о. главы администрации Дзержинска Ивана Носкова.

В минувшую субботу, 24 ноября, Иван Носков провел выездное совещание по вопросам содержания объектов городского хозяйства.

В рамках мероприятия Иван Носков оценил работу МУП "Экспресс", а также проверил работу городского общественного транспорта, проехав на троллейбусе №3, а также на автобусе №113 до поселка Пыра.

"В троллейбусе было грязно, обшивка ободрана. Однако в автобусе мы увидели, что водитель и кондуктор уважают пассажиров и следят за чистотой", - отметил по итогам поездки и.о. главы администрации.

Кроме того, Иван Носков обратил внимание на отсутствие расписания движения автобусов и троллейбусов на остановках общественного транспорта и бесконтрольность графика движения.

"Человек, который не знает или, например, в первый раз в нашем городе, просто даже сориентироваться не сможет. Я поручил исправить все недочеты и наладить работу в кратчайшие сроки", - заявил он.

Отдельной темой для обсуждения стало внедрение электронной системы оплаты проезда в общественном транспорте.

Как сообщил начальник управления транспорта и связи администрации Вадим Тараканов, на балансе МУП "Экспресс" находятся 60 троллейбусов и 39 автобусов. Планируется, что в январе в Дзержинске весь автопарк перейдет на безналичную оплату проезда.

"В настоящее время определяется список аккредитованных операторов, которые могут предоставлять такую услугу. А с начала следующего года в общественном транспорте будет внедряться безналичная система оплаты проезда", - пояснил он.

Кроме того, и.о. главы администрации оценил качество благоустройства городского кладбища.

"Мусор на кладбище - системная проблема, связанная с недофинансированием. Думаю, мы ее исправим: в бюджет на следующий год уже заложены средства на содержание кладбищ. В целом видно, что дорожки на кладбище почищены, мусор складирован. Но работу в этом направлении продолжать надо", - отметил Иван Носков.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph