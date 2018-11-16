Мужчина погиб на пожаре в девятиэтажке на ул. Фруктовая в Нижнем Новгороде 26 ноября

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Мужчина погиб на пожаре в девятиэтажном доме на ул. Фруктовая в Нижегородском районе Нижнего Новгорода 26 ноября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.
Сообщение о пожаре в квартире на четвёртом этаже многоквартирного дома на улице Фруктовая поступило в 13:33. Прибывшие пожарные спасли из одной из квартир одного ребёнка, ещё 12 взрослых и двое детей были эвакуированы по лестницам.
На месте пожара было обнаружено тело погибшего 48-летнего хозяина квартиры. В результате обгорела внутренняя отделка и домашнее имущество на общей площади 10 кв.метров.
По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении.
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