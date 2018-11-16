Нижегородский ХК "Торпедо" уступил магнитогорскому "Металлургу" со счётом 4:5 Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

Нижегородский ХК "Торпедо" уступил магнитогорскому "Металлургу" со счётом 4:5. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

Матч состоялся 26 ноября на УКРК "Арена Металлург" в Магнитогорске.

В первом периоде хозяева открыли счет на 16-й минуте с ударом Мэтта Эллисона, нижегородцы ответили спустя минуту контратакой с результативным броском Никиты Сетдикова. Во втором периоде "Металлург" вырвался вперед благодаря трем голам в исполнении Денниса Расмуссена, Архипа Николенко и Ииро Пакаринена. Игроки "Торпедо" ответили одной шайбой Дамира Жафярова. На 48-й минуте в третьем периоде Владимир Галузин в большинстве довёл счёт до 3:4, но сразу после этого игрок "Металлурга" Мэтт Эллисон оформил дубль и снова увеличил разницу в счёте. До конца периода нижегородцы смогли забить только одну шайбу - её снова забросил Дамир Жафяров.

Следующий матч "Торпедо" проведёт 28 ноября с "Ак Барсом".