Каждый пятый держатель карты Alfatravel приобрел билет на накопленные мили за шесть месяцев действия программы Бизнес

Более 20% держателей карт Alfatravel приобрели билеты на накопленные мили за шесть месяцев действия программы

Согласно информации, карта "Альфа банка" Alfatravel с момента своего запуска в мае 2018 года стала частью ежедневных покупок более чем ста тысяч клиентов.

Как рассказал директор по партнерам розничного бизнеса Альфа-Банка Даниил Поколодный, банк проанализировал транзакции на сайте Alfatravel по бронированию отелей и покупке билетов на период новогодних праздников. По его словам, 20% держателей карт уже к началу осени накопили достаточное количество миль и оплатили поездку бонусами полностью или частично. "Самыми популярными городами для празднования Нового года оказались Сочи и Санкт-Петербург, за границей лидируют Рим и Барселона. В декабре мы ожидаем повышение активности покупок на сайте, что даст клиентам возможность заработать дополнительные мили", - рассказал сотрудник "Альфа банка".

Отмечается, что наиболее популярными направлениями у держателей карт оказались внутренние перелеты по России: Сочи, Санкт-Петербург, Симферополь, Екатеринбург, Краснодар, Новосибирск, Челябинск и Самара. В зарубежных поездках - Италия, Германия, Испания и Турция.