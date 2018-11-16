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Общество

Праздничные мероприятия прошли в Нижнем Новгороде в честь Дня морской пехоты

27 ноября 2018 11:46  [68] Общество

Фото: пресс-служба кинокомпании "Союз Маринс Групп"

Праздничные мероприятия прошли в Нижнем Новгороде в честь Дня морской пехоты. Об этом сообщает кинокомпания "Союз Маринс Групп", которая выступила организатором мероприятий совместно с нижегородской областной общественной организацией ветеранов морской пехоты "Варяг".

День морской пехоты празднуется в России 27 ноября, основные праздничные мероприятия в Нижнем Новгороде прошли 24 и 25 ноября.

27 ноября нижегородские морские пехотинцы из общественной организации "Варяг" навестили ветеранов ВМФ, внесших весомый вклад в становление и развитие флота страны, с поздравлениями с праздником "черных беретов".

24 и 25 ноября встреча морских пехотинцев со всего региона началась с массового автопробега по знаковым местам города с возложением цветов к мемориалам Боевой Славы - Монумент Славы с Вечным Огнем в Автозаводском районе, памятник воинам, павшим в Чечне и Афганистане, памятник Петру I. Около бюста Александра Суворова прошел памятный митинг, приуроченный ко Дню рождения русского полководца.

В 2018 году впервые прошли товарищеские турниры по волейболу и мини-футболу между сборными командами общественной организации морских пехотинцев "Варяг" и кинокомпании "Союз Маринс Групп".

"В этом году празднование проходило у нас не в обычном режиме. Спортивные соревнования по волейболу и мини-футболу состоялись впервые. Мне очень понравилось, как боролись обе стороны - не желая отдавать победу сопернику, боролись за каждый мяч. Это в духе морской пехоты", - сказал ветеран морской пехоты Тихоокеанского флота Андрей Арефьев.

После спортивных встреч в конгресс-отеле "Маринс Парк Отель Нижний Новгород" состоялась торжественная часть праздника, где для гостей организовали торжественный вечер с вручением активным нижегородцам, участвующим в патриотической работе, памятных медалей и благодарственных писем от морской пехоты "Варяг".

Также в рамках празднования Дня морской пехоты 25 ноября состоялся турнир по спортивному и боевому самбо среди юных воспитанников спортивных и патриотических клубов Нижнего Новгорода и области и спортсменов школы самбо Дворца спорта "Заречье". Всего турнир собрал более двухсот участников. По итогам соревнований все победители были награждены памятными дипломами и медалями, а также получили свежий выпуск журнала "Морской Пехотинец", издаваемого кинокомпаний "Союз Маринс Групп".

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