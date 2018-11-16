Роспотребнадзор изъял в Нижегородской области 1,2 кг фальсифицированной красной икры Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области сняло с реализации 1,2 кг фальсифицированной икры. Об этом сообщает пресс-служба ведомства 27 ноября 2018 года.



Согласно информации, проверка проводилась по обращению гражданина о фактах реализации в одном из магазинов региона поддельной икры горбуши. Роспотребнадзор установил, что речь идёт о продукции торговой марки "Grained salmon caviar", фасованной в жестяные банки весом нетто 140гр. Икра изготовлена ООО "Рыбоперерабатывающий комплекс Дальинторг" (Камчатский край, Елизовский район, посёлок Нагорный). При этом, по данным с сайта ИФНС, ООО "РПК Дальинторг" прекратило деятельность 21 ноября 2014 года. На официальном сайте Росаккредитации декларация о соответствии на данный продукт также отсутствует.

Кроме того, по результатам лабораторных испытаний данная икра не соответствовала требованиям технических регламентов

В Нижегородской области установленный фальсификат был снят с реализации в количестве девяти банок общим весом 1,26 кг. В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении, он оштрафован на 20 тысяч рублей

В данный момент организуется проверка в отношении поставщика фальсифицированной икры. Материалы дел направляются в ГУ МВД по Нижегородской.