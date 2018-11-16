Аукцион на проведение капремонта в школе № 123 объявлен в Нижнем Новгороде Общество

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Аукцион на проведение капремонта в школе № 123 объявлен в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта: 115,48 млн рублей. Аукцион запланирован на 17 декабря 2018 года.

Срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта до 15 августа 2019 г.

Ранее агентство сообщало о том, что за счет межбюджетных трансфертов из областного в городской бюджет на капремонт в школе № 123 Ленинского района направлено 74 млн рублей.